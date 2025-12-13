Россиянин Корешков победил поляка Недзельского на турнире промоушена Шлеменко

Поединок завершился победой российского бойца техническим нокаутом во втором раунде

Редакция сайта ТАСС

Андрей Корешков (справа) © Ed Mulholland/ Getty Images

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над экс-бойцом Bellator и чемпионом польского промоушена Babilion Петром Недзельским. Бой прошел на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship Александра Шлеменко.

"Я в первый раз выступаю здесь на арене [в Омске] при таком скоплении родных мне людей. И эти волнения мне помогли, мне их очень не хватало", - сказал после боя Корешков.

Также на турнире россиянин Александр Подмарев победил удушающим приемом в первом раунде бразильца Клейтона Силву.

Особенностью турнира стала тематика 10-летнего юбилея авторской школы единоборств Шлеменко. Юбилейной дате была посвящена праздничная программа.