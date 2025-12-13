Сафонов в третий раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ

Российский вратарь выйдет на поле с первых минут в матче чемпионата Франции с "Мецем"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на матч 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Мецем". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Восстановившийся после травмы французский вратарь парижан Люка Шевалье остался в запасе. С первых минут на поле также выйдет украинский защитник Илья Забарный. Сафонов выходил в стартовом составе в последних двух играх - в чемпионате с "Ренном" (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским "Атлетиком" (0:0).

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ПСЖ занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка.