Сафонов впервые в текущем сезоне пропустил в составе ПСЖ

Парижская команда обыграла "Мец" со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Михаил Терещенко/ ТАСС

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен", ворота которого защищал россиянин Матвей Сафонов, со счетом 3:2 обыграл "Мец" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Гонсалу Рамуш (31-я минута), Кентен Нджанту (39) и Дезире Дуэ (63). У проигравших отличились Жесси Деменге (42) и грузинский нападающий Георгий Цитиашвили (80).

Сафонов провел третий матч подряд. Ранее в текущем сезоне российский вратарь не принимал участия в играх за французский клуб. Сафонов выходил в стартовом составе в предыдущей встрече чемпионата с "Ренном" (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским "Атлетиком" (0:0).

ПСЖ набрал 36 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. "Мец" потерпел четвертое поражение подряд. Команда с 11 очками располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре ПСЖ примет "Париж", "Мец" на выезде сыграет с "Лорьяном". Встречи пройдут 4 января.