Команды из Петербурга и Фрязино стали победителями "Битвы роботов"

В основной дисциплине роботов-тяжеловесов участвовали команды из России, Китая, Бразилии, Туниса, Индии и Ирана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Победителями финала международного чемпионата "Битва роботов" стали команды "Всеядные" из Санкт-Петербурга в дисциплине роботов с весом до 110 кг и "2ФМ" из Фрязино в дисциплине роботов весом до 1,5 кг. Об этом сообщает оргкомитет соревнований.

В основной дисциплине роботов-тяжеловесов с весом до 110 кг участвовали 16 команд из России, Китая, Бразилии, Туниса, Индии и Ирана. В дисциплине чемпионата "Битва мини-роботов" встретились 16 команд из России и Индии, состоящих из школьников и студентов в возрасте от 10 до 17 лет, с роботами весом до 1,5 кг. "В категории роботов-тяжеловесов весом до 110 кг победила команда "Всеядные" из Санкт-Петербурга. В напряженном поединке "Всеядные" одолели команду Uai!rrior из Бразилии, завоевавшую серебряную медаль. Третье место досталось команде DS Robotics из Индии, которая в борьбе за бронзу одержала победу над командой Diaco из Ирана", - рассказали в оргкомитете.

В категории "Битва мини-роботов" победителем стала команда "2ФМ" из Фрязино Московской области, которая выиграла финальный поединок у команды "План б" из Москвы. Бронзу завоевала команда Bullfrog из Индии, одержавшая победу над командой Destructor-brazer из Казани.

В ходе открытия финала вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что целью чемпионата является популяризация в России инженерных профессий, поддержка современных цифровых технологий, а также подготовка будущих кадров в этой сфере и развитие их практических навыков. "Такие мероприятия позволяют формировать вовлеченных специалистов и давать им возможность реализовывать свои таланты уже в столь юном возрасте. Государство активно поддерживает интерес молодых людей к робототехнике и цифровым технологиям, ведь именно их руками будет создаваться будущая цифровая экономика и российские технологии", - отметил Григоренко.

В текущем сезоне чемпионата прошло четыре отборочных этапа и один финальный в различных городах и регионах. Призовой фонд в 2025 году составил 6,6 млн рублей. За первое место в категории роботов-тяжеловесов весом до 110 кг приз составил 3 млн рублей, за второе место - 2 млн рублей, а третье место принесло 1 млн рублей. В категории битвы мини-роботов победитель получил 300 тыс. рублей, команда, занявшая второе место, 200 тыс. рублей, а бронзовый призер - 100 тыс. рублей.

"Битва роботов" - международный чемпионат, в котором роботы сражаются в поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из инженеров и специалистов. Начиная с 2023 года, чемпионат проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры России. Финальный этап чемпионата проходит при поддержке правительства Москвы. Оператор чемпионата - АНО "Инженеры и роботы". Генеральный технологический партнер чемпионата - VK, генеральный индустриальный партнер - "Икс холдинг".