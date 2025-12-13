Россиянин Немков победил Феррейру в титульном поединке PFL

Спортсмен победил бразильца Ренана Феррейру удушающим приемом в первом раунде

Редакция сайта ТАСС

Вадим Немков © Francois Nel/ Getty Images

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру и стал чемпионом PFL в тяжелом весе. Бой прошел в Лионе.

Немков одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

На счету 33-летнего Немкова в ММА стало 19 побед и 2 поражения, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Ферейры 13 побед при 5 поражениях, 3 боя с участием бразильца признали несостоявшимися.