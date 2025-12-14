"Вашингтон" проиграл "Виннипегу" в НХЛ. Овечкин отдал голевой пас

Столичный клуб уступил со счетом 1:5

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ОТТАВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Вашингтон" на выезде со счетом 1:5 уступил "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. В текущем сезоне форвард в 32 матчах за клуб из столицы США набрал 31 очко, забросив 14 шайб и отдав 17 голевых передач.

Дебютный матч в составе "Вашингтона" провел российский нападающий Богдан Тринеев. В 2020 году он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 117-м номером. С 2022 года он выступал за фарм-клуб Вашингтона" "Херши Бэрс", который играет в Американской хоккейной лиге. В 2024 году вместе с командой нападающий выиграл Кубок Колдера.

"Вашингтон" занимает третье место в таблице Столичного дивизиона, команда набрала 40 очков в 32 матчах. "Виннипег" идет шестым в Центральном дивизионе с 31 очком после 31 встречи. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Миннесотой" в ночь на 17 декабря по московскому времени, "Виннипег" в ночь на 16 декабря примет "Оттаву".