"Рейнджерс" обыграли "Монреаль" в НХЛ. Панарин забросил одну шайбу

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 13 бросков из 17

Артемий Панарин и Джейкоб Фаулер © AP Photo/ Heather Khalifa

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 5:4 в овертайме обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил одну шайбу, реализовав буллит на 20-й минуте матча. На счету россиянина 11 голов и 22 голевые передачи в 33 играх сезона. Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 13 бросков из 17, одержав 13-ю победу в сезоне и 175-ю - в карьере в НХЛ. Матч против "Монреаля" стал для Шестеркина 300-м в НХЛ. Нападающий "Монреаля" Иван Демидов и защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков не набрали очков в матче.

"Рейнджерс" занимают седьмое место в Столичном дивизионе, команда набрала 36 очков в 33 матчах. "Монреаль" набрал 36 очков в 31 игре, команда идет на четвертом месте Атлантического дивизиона. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Анахайм" в ночь на 16 декабря по московскому времени, "Монреаль" в ночь на 15 декабря дома сыграет с "Эдмонтоном".