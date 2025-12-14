Нападающий "Эдмонтона" Подколзин забросил 2 шайбы в матче НХЛ с "Торонто"

Российский хоккеист отличился дважды за 34 секунды

ОТТАВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Эдмонтон" в гостях со счетом 6:3 обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин забросил две шайбы. Игрок поразил ворота соперника дважды за 34 секунды. На счету россиянина 8 голов и 7 голевых передач в 32 матчах текущего сезона.

После шестой пропущенной шайбы в ворота "Торонто" вместо Денниса Хильдебю встал российский голкипер Артур Ахтямов, который провел дебютный матч в НХЛ. Ахтямов является воспитанником казанского "Ак Барса", в 2020 году он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 106-м номером. С 2024 года он выступал за фарм-клуб "Торонто" "Торонто Марлис" в Американской хоккейной лиге.

"Эдмонтон" занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 36 очков в 32 матчах. "Торонто" идет на шестом месте Атлантического дивизиона с 33 очками после 31 встречи. В следующем матче "Эдмонтон" на выезде сыграет с "Монреалем" в ночь на 15 декабря по московскому времени, "Торонто" в ночь на 17 декабря примет "Чикаго".