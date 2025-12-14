Вратарь "Флориды" Бобровский провел 52-й матч "на ноль" в НХЛ

Команда российского голкипера победила "Даллас" со счетом 4:0

Сергей Бобровский © AP Photo/ Tony Gutierrez

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. "Флорида" в гостях со счетом 4:0 обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (21-я минута), Сэм Беннетт (26) и Брэд Маршанд (40, 58).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил все 15 бросков по воротам и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль". На счету россиянина 13 побед в 22 играх текущего регулярного чемпионата. Бобровский не пропустил ни одной шайбы в 52-й раз в период карьеры в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с финном Тууккой Раском, занимающим 27-е место. На 26-м месте располагается словак Ярослав Галак, у которого 53 "сухих" матча в НХЛ. Лидером по этому показателю является канадец Мартин Бродёр (125 матчей).

"Флорида" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 34 очка в 31 матче. "Даллас" идет на втором месте Центрального дивизиона с 47 очками после 33 игр. В следующем матче "Флорида" на выезде сыграет с "Тампой" в ночь на 16 декабря по московскому времени, "Даллас" тогда же примет "Лос-Анджелес".

В других матчах игрового дня "Детройт" на выезде победил "Чикаго" (4:0), "Каролина" одержала гостевую победу над "Филадельфией" (4:3 после буллитов), защитник "Каролины" Александр Никишин забросил одну шайбу, его партнер по команде нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей. "Вегас" в гостях переиграл "Коламбус" (3:2), по одной шайбе в матче забросили нападающие Павел Дорофеев ("Вегас") и Егор Чинахов ("Коламбус").