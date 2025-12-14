Финиш Югорского лыжного марафона может пройти в центре Ханты-Мансийска

Марафон пройдет 4-5 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Участники Югорского лыжного марафона, который пройдет 4-5 апреля 2026 года, финишируют на центральной площади Ханты-Мансийска при хорошей погоде и наличии снега. Сейчас идет укрепление трассы, работа над ее проблемными местами, сообщил ТАСС президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Югорский лыжный марафон в 2025 году прошел 5 и 6 апреля в Ханты-Мансийске. По данным организаторов, на участие в нем подали заявки 3 855 человек, из них стартовали 3 040, а финишировали 3 025, в том числе лыжники из Польши, Казахстана, Словакии и Индии. Всего участвовали спортсмены из 51 региона России. в первый день они прошли свободным стилем на выбор любую из четырех дистанций: 5, 15, 25 или 50 км, также состоялся ретро-забег на 8 км. Кроме того, в марафоне впервые приняли участие ветераны специальной военной операции.

"В 2026 году, если позволят погодные условия, финиш Югорского лыжного марафона планируется в центре Ханты-Мансийска - на центральной площади, поскольку это очень зрелищно для болельщиков и участников, а также запоминающееся. Надеемся, что погода будет на нашей стороне, а всю подготовку будем делать с учетом таяния снега и выхода в город", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что сейчас идет работа над укреплением трассы и ее проблемных мест. "Мы планируем запасти снег в необходимом количестве (чтобы при необходимости укреплять проблемные участки при таянии - прим. ТАСС), также в этом году все "больные" места трассы, которые мы знаем, мы укрепили. Например, переправы через маленькие протоки, чтобы снег не проваливался раньше времени и для безопасности участников", - пояснил Дементьев.

О росте регистраций и дистанциях

Ранее Дементьев сообщал ТАСС, что Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля 2026 года. Запланированы дистанции 50, 25, 15 и 5 км свободным стилем и 50, 25 и 15 классическим стилем, а также ретро-гонка и детский забег. Он отметил, что организаторы намерены предпринять все зависящее, чтобы несмотря на возможные капризы погоды и в случае ранней весны трасса была максимально готова для стартов.

Как отметил Дементьев, с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон - 24 ноября 2025 года - уже подано более 500 заявок или свыше 10% от подавших заявки на ЮЛХ, состоявшемся весной 2025 года. По словам, Дементьева, это очень хороший показатель, в основном регистрируются жители не Ханты-Мансийского автономного округа, а других регионов России.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры.