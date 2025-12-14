Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян

Нападающий "Колорадо" забросил 145-ю шайбу в победном матче против "Нэшвилла"

Валерий Ничушкин © Matthew Stockman/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. "Колорадо" дома со счетом 4:2 обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (2-я минута), Джек Друри (12), Виктор Олофссон (30), Валерий Ничушкин (57). У "Нэшвилла" отличились Джонатан Маршессо (13) и Тайсон Джост (59). Одной голевой передачей отметился нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков.

Ничушкин забросил восьмую шайбу в текущем сезоне, также на счету россиянина восемь голевых передач в 24 играх. Нападающий довел число шайб в НХЛ до 145, по этому показателю он вышел на 35-е место, сравнявшись с Александром Радуловым. Лидером по числу шайб в истории лиги является россиянин Александр Овечкин (911 голов).

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. "Колорадо" возглавляет турнирную таблицу дивизиона с 53 очками после 32 игр. "Нэшвилл" идет на последнем, восьмом месте с 28 очками после 31 встречи. В следующем матче "Колорадо" на выезде сыграет с "Сиэтлом" в ночь на 17 декабря по московскому времени, "Нэшвилл" в ночь на 16 декабря проведет гостевой матч против "Сент-Луиса".