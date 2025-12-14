Братья Гаязовы хотели бы и дальше выступать с песнями на хоккейных матчах

Группа Gayazovs Brothers выступает на Кубке Первого канала третий год подряд

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Певцы Тимур и Ильяс Гаязовы, представляющие группу Gayazovs Brothers, хотели бы и дальше выступать во время хоккейных соревнований. Об этом они рассказали ТАСС.

Группа выступает на Кубке Первого канала третий год подряд.

"Хоккеисты говорят, что на тренировках звучит наша музыка. Мы выступаем уже который год на аренах, поэтому и хотим соблюдать эту традицию. А для этого нужно дальше писать хорошую музыку, чем, собственно, мы и занимаемся", - сказал Ильяс Гаязов.

Участники группы ответили на вопрос, есть ли у них желание сочинить хит, посвященный хоккею. "Надо спросить у ребят в сборной. Если будет такая возможность, поинтересуемся, как им такая идея. Мы сами ребята инициативные, но все же надо действовать слаженно", - отметил Тимур Гаязов.

Кубок Первого канала завершится в Новосибирске 14 декабря.