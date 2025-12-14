Лыжница Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России
06:43
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вероника Степанова стала победительницей гонки преследования свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в городе Чусовой Пермского края.
Спортсменка показала результат 26 минут 32,4 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова (отставание - 26,6 секунды). Третьей стала Евгения Крупицкая (+1.12,7).
Третий этап Кубка России завершится 14 декабря.