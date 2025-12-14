Выступающие на хоккее братья Гаязовы объяснили секрет успеха хита про "Ладу"

По словам исполнительней, песня подходит аудитории разных возрастов

Тимур и Ильяс Гаязовы © Валентин Егоршин/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Секрет успеха песни "Малиновая "Лада" лежит в том, что она подходит аудитории разных возрастов. Такое мнение ТАСС высказали исполнители этой песни, участники группы Gayazovs Brothers Тимур и Ильяс Гаязовы.

Песня была представлена осенью 2021 года. В феврале 2022 года клип, снятый на эту композицию, имел около 20 млн просмотров на YouTube. Ее исполнители уже третий год выступают во время традиционного хоккейного турнира на Кубок Первого канала.

"Песни пишутся как для самой молодой, так и для взрослой публики, которая ее также принимает с теплом. Так и пишутся хиты, не только наши, если они подходят для детей и для взрослых", - сказал Ильяс Гаязов.

"Мы заметили такую тенденцию написания хитов, что такие песни должны быть основаны на реальных событиях", - отметил Тимур Гаязов.