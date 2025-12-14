РУСАДА проверяло Нарижного, Семененко и Угожаева осенью чаще других фигуристов

Всего антидопинговое агентство проверило с сентября по ноябрь 27 отечественных фигуристов

Евгений Семененко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дэвид Нарижный, Евгений Семененко и Николай Угожаев стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в период с сентября по ноябрь 2025 года. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, эти спортсмены дважды проходили допинг-контроль.

Всего РУСАДА осенью проверило на допинг 27 отечественных фигуристов.

По одному разу были протестированы Дмитрий Алиев, Дамир Черипка, Екатерина Чикмарева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Евгеньев, Андрей Ежлов, Григорий Федоров, Александр Галлямов, Егор Гончаров, Петр Гуменник, Ксения Гущина, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Иван Махноносов, Анастасия Мишина, Софья Муравьева, Мария Пулина, Екатерина Рыбакова, Дарья Садкова, Анна Щербакова и Софья Шевченко.