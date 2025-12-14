Российским бобслеистам запретили общаться с прессой на международных стартах

В пятницу девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила получившим нейтральный статус россиянам общаться с журналистами во время соревнований под эгидой IBSF. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Индивидуальные нейтральные спортсмены и получившие нейтральный статус представители персонала спортсменов не имеют права проходить через микс-зону (место для индивидуального или группового общения с журналистами - прим. ТАСС) или участвовать в пресс-конференциях во время мероприятий IBSF. Им также запрещено давать интервью СМИ во время мероприятий IBSF", - говорится в документе.

В минувшую пятницу девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Обладателями нейтральных статусов также стали тренеры и механики Александр Блохин, Владимир Бойцов, Виталий Храпов, Никита Захаров, Евгений Зыков, врач Хаджимурад Абдулмеджидов, а также официальные лица Артем Агаян, Сергей Пархоменко и Олег Соколов.