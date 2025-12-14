Кристина Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России по биатлону

Второе место заняла Анастасия Гришина, третье - Виктория Метеля

Кристина Резцова © Донат Сорокин/ ТАСС

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Кристина Резцова стала победительницей масс-старта на втором этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Спортсменка показала результат 34 минуты 58,2 секунды на четырех огневых рубежах, допустив два промаха. Второе место заняла Анастасия Гришина (отставание 13 секунд; 0 промахов). Третьей стала Виктория Метеля (+21,7; 1).

Этап в Тюмени завершится 14 декабря.