У бобслеистов из РФ на международных стартах не будет даже нейтрального флага

Также в случае победы российского спортсмена в его честь не будет звучать никакой гимн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение лишить допущенных к своим турнирам россиян возможности выступать под любым флагом, включая бирюзовый флаг индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На Олимпиаде-2024 и большинстве международных стартов российские нейтральные спортсмены выступали под бирюзовым флагом с аббревиатурой AIN в центре полотнища.

"Флаги, эмблемы и/или идентификаторы Российской Федерации (действующие или использовавшиеся в прошлые времена) не могут быть подняты или продемонстрированы ни в одном месте проведения мероприятий IBSF, - говорится в документе. - Никакие флаги не могут использоваться для обозначения индивидуальных нейтральных спортсменов или представителей персонала спортсменов (например, на церемониях, протокольных мероприятиях, на месте проведения, во время телевизионных и интернет-трансляций)".

По решению международной федерации, в случае победы российского спортсмена в его честь не будет звучать никакой гимн.

"Никакой гимн не будет использоваться для представления индивидуальных нейтральных спортсменов на официальных церемониях соревнований IBSF (открытие, закрытие, протокольные мероприятия, церемонии награждения и т. п.)", - говорится в документе.

На международных соревнованиях по большинству других видов спорта в случае успеха российских нейтральных спортсменов звучит либо гимн проводящей соревнования международной федерации, либо специально написанная музыкальная композиция, либо отрывок из Первого концерта Чайковского, как это было во время награждения гимнастки Ангелины Мельниковой на октябрьском чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии.

Первые допущенные

В минувшую пятницу девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Обладателями нейтральных статусов также стали тренеры и механики Александр Блохин, Владимир Бойцов, Виталий Храпов, Никита Захаров, Евгений Зыков, врач Хаджимурад Абдулмеджидов, а также официальные лица Артем Агаян, Сергей Пархоменко и Олег Соколов.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.