Лыжник Ардашев выиграл гонку преследования на этапе Кубка России

Второе место занял Александр Большунов, третье - Артем Мальцев

Редакция сайта ТАСС

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сергей Ардашев стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в городе Чусовой Пермского края.

Ардашев показал результат 36 минут 11,6 секунды. Второе место занял Александр Большунов, отставший от лидера на 35,2 секунды. Третьим стал Артем Мальцев (отставание - 1 минута 9,6 секунды).

Четвертый этап Кубка России пройдет с 20 по 21 декабря в Ижевске.