Церемония прощания с Борисом Скрынником прошла в Москве

Глава Федерации хоккея с мячом России умер 11 декабря на 78-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

Борис Скрынник, 2017 год © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прощание с президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником прошло в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. На прощании присутствовали директор федерации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус, родственники Скрынника и другие. Скрынник будет похоронен позже на Даниловском кладбище.

"Сегодня провожаем в последний путь Бориса Ивановича Скрынника, всю свою жизнь беззаветно служившего хоккею с мячом. Я помню его игроком, я играл за "Кузбасс", а он за "Водник", и всегда были принципиальные баталии. За годы его работы в российской и международной федерациях хоккей с мячом получил свое развитие, было много сделано, проведено чемпионатов мира, огромная работа проделана в регионах. Борис Иванович всегда старался защищать интересы русского хоккея, в этом была его сила", - сказал Мяус.

Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года и четырежды переизбирался на новый срок. С 2006 по 2022 год он возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом (FIB) и был вынужден покинуть пост после начала СВО. За этот период Россия провела 8 чемпионатов мира (2007, 2008, 2010, 2011, 2014-2016, 2018), отечественная сборная 9 раз становилась победителем турнира (2007, 2008, 2011, 2013-2016, 2018, 2019).

В бытность игроком Скрынник выступал за архангельский "Водник" и сыктывкарский "Строитель". После окончания карьеры он работал в системе архангельского клуба, в том числе его президентом. Также он был вице-президентом московского "Динамо". Скрынник награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (I и II степени), орденом Дружбы (2007) и орденом Почета (2019), благодарностью президента Российской Федерации (1999).