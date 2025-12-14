Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону

Второе место занял Антон Бабиков, третье - Александр Поварницын

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Кирилл Бажин стал победителем масс-старта на втором этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Спортсмен показал результат 38 минут 23,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Антон Бабиков (отставание - 5,6 секунды; 1 промах). Третьим стал Александр Поварницын (+25,8; 3).

Третий этап Кубка России пройдет с 16 по 18 января в Ярославской области.