Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде

Россиянин на этапе Кубка мира в Давосе занял 25-е место в раздельной гонке, завоевав квоты также в скиатлоне и марафоне

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россиянин Савелий Коростелев завоевал квоты на участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В воскресенье Коростелев занял 25-е место в раздельной гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Победителем гонки стал норвежец Эйнар Хедегарт, показавший результат 22 минуты 40,7 секунды. Отставание Коростелева от лидера составило 1 минуту 20,3 секунды, этого хватило, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив. Вторым стал норвежец Харальд Амундсен (отставание от победителя - 11,7 секунды). Третье место занял его соотечественник Маттис Стенсхаген (+18,8).

Ранее Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда. 13 декабря россиянин завоевал квоту на участие в олимпийском спринте. В той же дисциплине квоту завоевала россиянка Дарья Непряева.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.