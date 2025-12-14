"Реал Сосьедад" уволил Франсиско с поста главного тренера

Редакция сайта ТАСС

Серхио Франсиско © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" уволил испанца Серхио Франсиско с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера до нового года будет Ион Ансотеги.

Франсиско 46 лет, он руководил клубом с апреля 2025 года. В период игровой карьеры он выступал за вторую команду "Реал Сосьедад", а также за испанские "Химнастик", "Реал Унион" и "Льодио".

В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал Сосьедад" занимает 15-е место с 16 очками после 16 туров. В следующем матче команда на выезде сыграет с "Леванте" 20 декабря.

В составе "Реал Сосьедад" выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.