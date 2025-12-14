ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Матч чемпионата Испании по футболу в Валенсии перенесли из-за ливней

Встреча "Леванте" - "Вильярреал" должна была пройти 14 декабря
Редакция сайта ТАСС
12:20

Стадион "Сьюдад де Валенсия"

© Angel Martinez/ Getty Images

МАДРИД, 14 декабря. /ТАСС/. Матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между "Леванте" и "Вильярреалом" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ливнями в Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Встреча должна была пройти 14 декабря и начаться в 20:30 мск. Новые дата и время встречи будут сообщены позднее.

"Вильярреал" занимает третье место в чемпионате Испании с 35 очками, команда на одно очко отстает от идущего вторым "Реала". "Леванте" занимает последнее, 20-е место с 9 очками. 

