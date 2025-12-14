Ардашев рассказал, что в FIS не объяснили причин отказа в нейтральном статусе

Спортсмен сообщил об отказе 11 декабря

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 14 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не разъяснила российскому лыжнику Сергею Ардашеву причины отказа в предоставлении нейтрального статуса. Об этом Ардашев рассказал "Спорт-Экспрессу".

11 декабря Ардашев в своих соцсетях сообщил об отказе в предоставлении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

"Пришел отказ, можно сказать, без объяснения причин. Просто по каким-то критериям, видимо, не прохожу. Попросил объяснить, ответа не было. Когда следующий раз? Через год, два, три, четыре. Конечно, будем пробовать, будем думать, что делать, обидно, что не получилось отобраться, но это жизнь", - сказал Ардашев.

Ардашеву 27 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира 2020 года на дистанции 15 км.