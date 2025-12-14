"Россия - зимняя страна". В Москве отметили Всемирный день катания на коньках

Главной площадкой мероприятия стал каток на ВДНХ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Всемирный день катания на коньках отметили в воскресенье по инициативе Союза конькобежцев России. Главной площадкой мероприятия в Москве стал каток на ВДНХ.

В церемонии открытия приняли участие олимпийский чемпион и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, футболист Алексей Смертин и другие.

"Россия - зимняя страна. Именно у нас зарождалось фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей и все, что связано со льдом. Это всегда было у нас, вот почему мы празднуем Всемирный день катания на коньках", - отметила Журова.

Также олимпийская чемпионка обратилась к самым юным посетителям катка, подчеркнув важность приобщения к спорту с ранних лет. "Меня недавно спросили, как я стала олимпийской чемпионкой, почему. А все потому, что я любила кататься на коньках с самого раннего возраста, с четырех лет, как и наши мальчишки и девчонки, которые сегодня пришли вместе с семьями. Вы большие молодцы, что катаетесь на коньках", - сказала Журова.

После церемонии открытия все посетители катка могли поучаствовать в конкурсах и викторинах на спортивную тему. Каждый участник получил памятный сувенир, а победители - специальные призы и подарки. Всемирный день катания на коньках был учрежден в 2022 году Международным союзом конькобежцев (ISU) и ежегодно проводится федерациями из разных стран, в том числе Союзом конькобежцев России.

Гуляев рассказал о важности проведения мероприятия в условиях международной изоляции. "Идея проводить фестиваль катания на коньках в России лежала на поверхности, мы просто поддержали инициативу Международного союза конькобежцев и стали устраивать это мероприятие на постоянной основе. Проводя этот праздник, мы демонстрируем всем, что даже в условиях абсолютной изоляции являемся составной частью Международного союза конькобежцев, о чем неоднократно говорил господин Ким (президент ISU Чэ Ёл Ким - прим. ТАСС). Я показывал ему, как мы делаем подобного рода мероприятия. Нам есть что рассказать, лучше нас никто в мире их не делает, это объективная реальность", - отметил глава Союза конькобежцев России.