Лыжница Дарья Непряева заработала еще три квоты на участие в Олимпиаде

Спортсменка заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева завоевала квоты на участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В воскресенье Непряева заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Она проиграла победительнице гонки, Каролин Симпсон-Ларсен из Норвегии, 1 минуту 10,2 секунды, этого результата хватило для выполнения олимпийского норматива.

13 декабря россиянка завоевала квоту на участие в олимпийском спринте. В четырех дисциплинах лицензии для выступления на Играх получил Савелий Коростелев. Ранее Непряева и Коростелев получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Этап Кубка мира в Давосе стал первым международным стартом под эгидой FIS для российских лыжников с 2022 года.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.