Елесина признали самым ценным хоккеистом Кубка Первого канала

Все награды забрали игроки команды "Россия 25"

Защитник команды "Россия 25" Александр Елесин © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Защитник команды "Россия 25" Александр Елесин признан самым ценным игроком Кубка Первого канала по хоккею. Турнир прошел в Новосибирске.

Команда "Россия 25" в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала. Российские хоккеисты победили сборные Белоруссии (3:1) и Казахстана (9:0).

Лучшим вратарем турнира признан Максим Моторыгин. Приз лучшему защитнику получил Богдан Конюшков, лучшему нападающему - Егор Сурин. Лучшим бомбардиром стал Данил Аймурзин, который забросил три шайбы. Все игроки выступали за команду "Россия 25".