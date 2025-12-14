Российские саночники прилетели в США для продолжения отбора на ОИ

Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде стартует в четверг

Редакция сайта ТАСС

Павел Репилов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские саночники в воскресенье приземлились в Нью-Йорке, чтобы принять участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, который является квалификационным этапом на Олимпийские игры. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

"Команда прибыла в Америку, перелет был долгим, но спортсмены перенесли его хорошо, - рассказал Петраков. - Сейчас саночники и тренеры отправятся в Лейк-Плэсид, где в четверг стартует очередной этап Кубка мира. Согласно расписанию этапа, завтра их ждет осмотр трассы, а во вторник пройдет первая официальная тренировка".

Из-за длительного процесса оформления въездных виз в США россияне не смогли принять участие в первом североамериканском этапе Кубка мира, который проходил с 11 по 13 декабря в Парк-Сити. Несмотря на пропуск турнира, они сохраняют шансы отобраться на Олимпиаду-2026.

К участию в отборе на Олимпиаду-2026 были допущены в нейтральном статусе шесть российских саночников: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.