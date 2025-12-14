Россияне выиграли две золотые медали на чемпионате мира по секвею

Турнир проходил в Абу-Даби

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по секвею. Турнир проходил в Абу-Даби.

В европейской программе чемпионами мира стали Егор Синельников и Валерия Криворчук. Бронзовые медали выиграли Егор Твердовский и Мария Захарьяшева. Серебряными призерами стали американцы Парли Форд и Натали Джолли. В латиноамериканской программе победу одержали Олег Чжен и Алина Агеева, серебряные медали завоевали Эльвира Лаптева и Артем Горюнов, бронзовые - британцы Ллойд Перри и Анна Слоукова.

В соревнованиях приняли участие 42 танцевальных дуэта из 21 страны. Российские спортсмены выступали под национальным флагом, в честь их побед звучал гимн страны.

Секвеем в спортивных танцах называется номер, исполняемый одной парой в течение около трех минут.