Полтапов: недонастроя у россиян в матче со сборной Казахстана не было

Команда "Россия 25" разгромила сборную Казахстана со счетом 9:0 и стала победителем Кубка Первого канала

Редакция сайта ТАСС

Нападающий команды "Россия 25" Прохор Полтапов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Команда "Россия 25" не допускала недонастроя на матч против сборной Казахстана на Кубке Первого канала по хоккею. Об этом журналистам рассказал нападающий российской команды Прохор Полтапов.

Команда "Россия 25" обыграла сборную Казахстана со счетом 9:0 и стала победителем турнира. Полтапов оформил дубль.

"Мы настраивались как всегда, должны были довести турнир до победы, недонастроя на соперника не было. Конечно, получили эмоции, пообщались с ребятами из других команд", - сказал Полтапов.

Нападающий отметил, что не стоило жалеть соперника. "Они тоже в тело играли, в них больно было врезаться. Тем более их парень вернулся после того, как ему в голову попало, они сражались", - отметил он.