Роман Ротенберг упрекнул клубы, не отпустившие игроков в команду "Россия 25"

Российские хоккеисты стали победителями Кубка Первого канала, который проходил в Новосибирске

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Решение клубов Континентальной хоккейной лиги, не отпустивших игроков на Кубок Первого канала этого года, остается на их совести. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

"Решение тех клубов, которые не отпустили игроков, на их совести. Министерство спорта и администрация президента в будущем должны нам помочь, чтобы избегать такого. Потому что сборная - это самое главное", - сказал Ротенберг.

В воскресенье россияне разгромили сборную Казахстана со счетом 9:0. При этом по сравнению с субботней игрой с белорусами (3:1) в составе команды "Россия 25" не было сделано ни одного изменения.

"По медицинским показателям не все были на 100% здоровы. В истории хоккея много игр, мы все помним матч 1980 года СССР - США, мы помним, что в одной игре могло произойти все что угодно. Я бы не сказал, что у нас был слабый соперник", - пояснил Ротенберг свое решение.

"Очень важная игра для нас, ребята молодцы, выполнили на 100% установку. Что мы тренировали, то и реализовали, мы работали всю неделю. Самое важное было для нас победить, все матчи очень тяжелые, у нас не было права на ошибку. Честно скажу, что это сильнейшая команда с точки зрения того, что ребята идеально вписались под наши требования, как они быстро переходили из обороны в атаку. Вчера, если бы не [вратарь сборной Белоруссии Иван] Кульбаков, забили бы много. Сегодня держали темп и ритм, ничего не дали создать сопернику", - добавил он.