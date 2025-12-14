Наследный принц Саудовской Аравии может купить "Барселону" за €10 млрд

Ранее Жоан Лапорта сообщил, что не будет переизбираться на пост президента "Барселоны"

ТАСС, 14 декабря. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман собирается предложить €10 млрд за покупку испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщил журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо в соцсети X.

Журналист отмечает, что воспрепятствовать продаже "Барселоны" могут члены клуба, которые участвуют в выборах президента. Ранее Жоан Лапорта сообщил, что не будет переизбираться на пост президента "Барселоны". Действующий срок полномочий Лапорты истечет в 2027 году.

Лапорте 63 года, он занимает пост президента "Барселоны" с 2021 года. Ранее он находился на этой должности с 2003 по 2010 год. Команда при нем шесть раз становилась чемпионом Испании, три раза выигрывала кубок страны, четыре раза - Суперкубок Испании, дважды - Лигу чемпионов, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.