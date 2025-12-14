FIDE проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с россиян

Сначала делегаты проголосовали за отмену всех ограничений, затем - за допуск шахматистов в нейтральном статусе, окончательного решения пока не принято

ТАСС, 14 декабря. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов.

За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом.

Окончательного решения генассамблея пока не приняла. Ее участники ушли на перерыв. Некоторые респонденты были недовольны решением FIDE о проведении голосования за частичное снятие ограничений с россиян после результатов первого голосования.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году шахматисток допустили до участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Россиянки выиграли турнир.