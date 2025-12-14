FIDE консультируется по ситуации с голосованием о снятии санкций с россиян

Сначала генассамблея проголосовала за отмену всех ограничений против российских спортсменов, затем - за допуск их до соревнований в нейтральном статусе

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович © Getty Images for World Chess

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) проводит консультации по ситуации с голосованием на генассамблее организации по вопросу снятия санкций с российских спортсменов. Об этом на генассамблее FIDE заявил президент организации Аркадий Дворкович.

За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Окончательного решения генассамблея пока не приняла.

"Мы проводим консультации по сложившейся ситуации. Понадобится время. Включая возможное голосование между двумя опциями", - сказал Дворкович.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году шахматисток допустили до участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. Россиянки выиграли турнир.