Есенин и Дункан снова вышли на сцену. В Москве прошел спектакль "Наваждение"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новелла, рассказывающая об истории любви ушедшего из жизни 100 лет назад великого русского поэта Сергея Есенина и знаменитой американской танцовщицы Айседоры Дункан, открывала пластический спектакль "Наваждение". Показ его прошел в воскресенье во Дворце Ирины Винер в Москве.

Постановка создана командой во главе с художественным руководителем Ириной Винер, режиссером Зариной Мухитдиновой и исполнительным директором Денисом Тагинцевым.

"Мои ученицы всегда были не только талантливыми гимнастками, но и знающими, ищущими детьми, которых я всегда приучала к искусству, культуре, - рассказала журналистам художественный руководитель и продюсер спектакля Ирина Винер, долгое время возглавлявшая сборную России по художественной гимнастике. - Они еженедельно учили стихи и не приходили на тренировку без нового выученного стихотворения или прочитанной книги. И все образы, которые они делали, были навеяны той музыкой, которую они слушали".

Открывала шоу новелла о драматической любви американки Айседоры Дункан, которую сама Винер называет основательницей художественной гимнастики, и великого русского поэта Сергея Есенина, трагически ушедшего из жизни 100 лет назад. "Великую американскую актрису играют две гимнастки, одна из них - чемпионка Олимпийских игр Ульяна Донскова, вторая - чемпионка мира Катя Селезнева, которая выиграла золотую медаль в упражнении с обручем, - рассказала ТАСС Винер. - И они будут играть, одна - мечту, другая - реальность. Одна - эфемерная, а другая - настоящая". Есенина сыграл ведущий актер театра Романа Виктюка Игорь Неведров, которому также сильно аплодировали многочисленные зрители.

О спектакле

Спектакль "Наваждение" объединяет художественную гимнастику и балет, музыку и поэзию в одно художественное шоу. Каждая из семи новелл посвящена творческим дуэтам, которые еще в начале ХХ века сделали искусство таким, каким его знают сейчас. В спектакле также показаны судьбы Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Анны Павловой и Чарли Чаплина, Анны Ахматовой и Модильяни, Сальвадора Дали и Галы, Марлен Дитрих и Александра Вертинского.

Спектакль обращается не только к теме любви внутри творческих союзов, но и показывает, как именно это чувство становилось источником вдохновения и рождало произведения, впоследствии вошедшие в историю мирового искусства. Так, Коко Шанель создала легендарный аромат Chanel №5, вдохновившись внутренней свободой Игоря Стравинского.

В постановке принимали участие более 200 артистов, в том числе юные гимнастки, в спектакле кроме Донсковой и Селезневой были задействованы и другие звезды российской художественной гимнастики: чемпионка Европы Лала Крамаренко, абсолютная чемпионка России Анна Попова, а также артисты танцевального шоу "Гранд" под руководством чемпиона мира по латиноамериканскому шоу Дениса Тагинцева, сборная по брейкингу, актеры театра, кино и балета.

