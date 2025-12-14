FIDE проконсультируется с МОК по вопросу снятия санкций с россиян

Генассамблея FIDE сначала проголосовала за снятие всех ограничений с российских шахматистов, а затем - за допуск до соревнований в нейтральном статусе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) примет решение по вопросу снятия санкций с российских спортсменов после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом на генассамблее FIDE сообщил президент организации Аркадий Дворкович.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом.

"Оба результата легальны и действительны. Но мы будем консультироваться с МОК, чтобы принять финальное решение. Мы не будем проводить новое голосование, а обратимся как можно быстрее к МОК", - сказал Дворкович.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.

11 декабря исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. В отношении взрослых спортсменов продолжает действовать рекомендация допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.