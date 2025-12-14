Филатов: Федерация шахмат России сожалеет о решении FIDE обратиться в МОК

По мнению главы ФШР, FIDE должна признать объективную действительность и официально объявить о полном снятии санкций с федераций России и Белоруссии

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу полного снятия санкций со сборных России вызывает сожаление, организации надо признать объективную действительность и снять все рестрикции. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.

"Мое мнение как президента ФШР такое: был поставлен вопрос о полном возвращении сборных России и Белоруссии, вопрос был обсужден, прошло голосование, и данная тема была решена окончательно и бесповоротно. И обращение в МОК для консультаций странное. Так как вопрос о полном снятии рестрикций рассматривался первым, то результат исчерпывающий и легитимный. И, если у FIDE есть вопросы, было бы корректно не затягивать [его решение] консультациями с МОК, а признать решение - вернуть сборные России и Белоруссии в своих полных правах", - отметил Филатов.

"То, что президент FIDE и совет пытаются отложить решение через консультации с МОК, у нас вызывает сожаление. Надеемся, что совет FIDE как можно быстрее признает объективную действительность и официально объявит о полном снятии рестрикций с федераций России и Белоруссии", - добавил он.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.