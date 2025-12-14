Теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан

Спортсменка занимает 104-е место в рейтинге WTA

Редакция сайта ТАСС

Полина Кудерметова © Lintao Zhang/ Getty Images

ТАСС, 14 декабря. Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство и будет представлять Узбекистан. Соответствующая информация появилась в профиле спортсменки на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее Анастасия Потапова объявила о том, что с 2026 года будет представлять Австрию. Также стало известно, что Камилла Рахимова и Мария Тимофеева получили гражданство Узбекистана и намерены выступать под флагом страны. Дарья Касаткина с марта представляет Австралию.

Кудерметовой 22 года, она занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка не выигрывала турниров под эгидой организации. Она является младшей сестрой теннисистки Вероники Кудерметовой.