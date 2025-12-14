Песков: РФ приветствует решение генассамблеи FIDE о полном допуске россиян

Это самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, отметил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует решение генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в пользу полного допуска российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Мы высоко ценим такое решение генассамблеи, принятое в результате голосования", - сказал он.

"Мы считаем, что это самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, тем более в такой области, как шахматы. И мы рассчитываем, что это решение международной федерации было именно таким. Любые другие трактовки честного голосования могут вызвать только наше разочарование", - подчеркнул Песков.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.