"Монако" уступил "Марселю" в чемпионате Франции, Головин сыграл 72 минуты

"Марсель" победил со счетом 1:0

© AP Photo/ Philippe Magoni

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. "Марсель" со счетом 1:0 обыграл "Монако" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Марселе.

Мяч на 82-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был заменен на 73-й минуте. В текущем чемпионате Франции он провел 10-й матч. Россиянин отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

"Марсель" набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Монако" с 23 очками располагается на 9-й строчке.

В следующем туре "Монако" 3 января примет "Лион", "Марсель" 4 января дома сыграет с "Нантом".