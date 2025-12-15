"Монреаль" обыграл "Эдмонтон" в НХЛ. Демидов забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Иван Демидов (в центре) © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Монреаль" дома со счетом 4:1 обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Иван Демидов (23-я минута), Джозеф Велено (32), Ник Сузуки (44), Александр Тексье (54). У "Эдмонтона" отличился Зак Хайман (53).

Демидов забросил седьмую шайбу в текущем сезоне. Также на счету россиянина 18 голевых передач в 32 играх. Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

"Монреаль" занимает третье место турнирной таблицы Атлантического дивизиона, команда набрала 38 очков в 32 матчах. "Эдмонтон" идет на четвертом месте Тихоокеанского дивизиона с 36 очками после 33 встреч. В следующем матче "Монреаль" примет "Филадельфию" в ночь на 17 декабря по московскому времени, "Эдмонтон" тогда же на выезде сыграет с "Питтсбургом".

В других матчах игрового дня "Баффало" на выезде переиграл "Сиэтл" (3:1), "Ванкувер" в гостях был сильнее "Нью-Джерси" (2:1). "Каролина" дома победила "Филадельфию" (3:2 после буллитов), одной голевой передачей в составе хозяев отметился защитник Александр Никишин, победный буллит реализовал форвард Андрей Свечников. "Юта" одержала выездную победу над "Питтсбургом" (5:4 ОТ), по одной голевой передаче в составе победителей сделали защитник Михаил Сергачев и нападающий Даниил Бут, набравший первое очко в НХЛ.