"Бруклин" обыграл "Милуоки" в НБА. Демин набрал 17 очков

Российский защитник "Бруклина" также сделал три подбора и три передачи

Редакция сайта ТАСС

Егор Демин © Michael Reaves/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" дома со счетом 127:82 обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Милуоки" Гэри Трент, набравший 20 очков, а также сделавший два подбора. У "Бруклина" больше всех очков набрал российский защитник Егор Демин - 17, также он сделал три подбора и три передачи.

Команды выступают в Восточной конференции. "Бруклин" занимает 13-е место с 7 победами при 18 поражениях. "Милуоки" идет на 10-м месте, у команды 11 побед и 16 поражений.

В следующем матче "Бруклин" дома сыграет с "Майами" в ночь на 19 декабря по московскому времени, "Милуоки" тогда же примет "Торонто".