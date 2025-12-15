Винер рассказала о желании сделать большой спектакль совместно с китайцами

В воскресенье в Москве состоялся показ пластического спектакля "Наваждение", который объединяет художественную гимнастику и балет, музыку и поэзию в одно художественное шоу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель и продюсер пластического спектакля "Наваждение" Ирина Винер планирует в следующем году подготовить еще один большой спектакль совместно с коллегами из Китая. Об этом Винер рассказала журналистам.

Спектакль "Наваждение", показ которого состоялся в воскресенье в Москве, объединяет художественную гимнастику и балет, музыку и поэзию в одно художественное шоу. ТАСС - стратегический информационный партнер.

"У нас есть сейчас мысль сделать большой спектакль вместе с Китайской Народной Республикой, - рассказала Винер. - Его планируется подготовить ко Дню Москвы. И мы хотим сделать его не хуже того, что показывали в Мариинском театре к 80-летию художественной гимнастики. Думаю, что к нам присоединится великий наш маэстро Валерий Гергиев и великий хореограф Борис Эйфман".

В феврале 2015 года в Санкт-Петербурге в Мариинском театре прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию отечественной художественной гимнастики. В концерте, который был горячо встречен зрителями, принимали участие более 80 ведущих российских и зарубежных гимнасток.