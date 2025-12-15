Филатов уверен, что МОК утвердит решение FIDE по российским шахматистам

По мнению главы ФШР, все санкции с россиян будут сняты

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским спортсменам будет легче вернуться на международную арену в командных видах спорта после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) утвердит решение Международной шахматной федерации (FIDE) о полном снятии санкций со сборных России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.

"Как президент ФШР я сожалею, что FIDE надо обращаться в МОК, чтобы решение о возврате наших государственных символов было принято окончательно. Но как человек, который болеет за спорт, отчасти даже рад этому обращению, ведь МОК в очередной раз подтвердит, что все решения о возврате российских сборных - прерогатива международных организаций. И мы будем первой федерацией, где есть командные виды, добившейся снятия всех рестрикций наших команд. Мы первые пробьем блокаду".

"Вчера на конгрессе FIDE большинство стран мира высказались за возвращения наших команд в полном объеме. Шахматный мир утвердил это решение. Теперь МОК сделает это окончательно, и после нас другим федерациям будет даже легче возвращаться в полном объеме на международную арену", - добавил Филатов.