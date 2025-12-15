Футболист ЦСКА Кисляк положительно оценил первую часть сезона в РПЛ

Команда занимает четвертое место, набрав 36 очков

Редакция сайта ТАСС

Матвей Кисляк © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА удачно провели первую часть сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

ЦСКА по итогам 18 туров занимает четвертое место в таблице РПЛ с 36 очками.

"Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам - это хорошо, - сказал Кисляк. - Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае".

В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.