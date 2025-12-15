76-летняя россиянка стала лауреатом международной киберспортивной премии

Бабушка Ольга победила в номинации "Лучший игровой момент"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский стример, известная как Бабушка Ольга, стала обладательницей международной киберспортивной премии NymN's New Year Show за момент во время стриминга игры Counter Strike 2. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Объявление результатов прошло 14 декабря.

76-летняя россиянка победила в номинации "Лучший игровой момент". Оставшись на карте последней из своей команды, она сделала "эйс", победив пятерых игроков команды соперника.