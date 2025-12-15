Алина Загитова выступила на плавучей атомной ТЭС на Чукотке

Кадры войдут в документальный фильм "Сердце Севера"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции с энергоблоком "Академик Ломоносов" на берегу Северного Ледовитого океана на Чукотке. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе проекта "Сердце севера".

Кадры войдут в документальный фильм "Сердце Севера", релиз которого состоится в 2026 году. По итогам был установлен рекорд "Первое в мире выступление на плавучей атомной теплоэлектростанции с энергоблоком "Академик Ломоносов" и зафиксирован представителем Книги рекордов России прямо на палубе.

"Я всегда говорила, что фигурное катание - это не только прыжки, это искусство, - отметила Алина Загитова. - Этот проект - возможность показать именно эту грань. Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лед по-другому, ты становишься с ним одним целым. Я хотела подчеркнуть, что фигурное катание - это история, которую ты рассказываешь всем телом, а не только набор элементов".

"У Алины Загитовой есть все - олимпийское золото, все возможные титулы, любовь страны. Но при этом она способна на большее, чем просто победы на соревнованиях. Для меня Алина - символ того, как талант и характер могут переписать правила игры", - подчеркнул автор и продюсер проекта Алексей Манос.

По его словам, фильм посвящен проявлениям человеческой воли и технологическому прогрессу, которые разрушают устоявшиеся представления о границах - как в спорте, так и в географии и мышлении. Главным вызовом для фигуристки стали внешние условия - сильный ветер и скользкая поверхность палубы требовали постоянной концентрации и полного контроля над телом.