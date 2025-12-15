Хоккеисты "Спартака" чаще других игроков КХЛ проверялись осенью на допинг

Проверены были Вениамин Королев, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов, Павел Порядин, Герман Рубцов, Егор Зайцев, Иван Морозов и Никита Коростелев

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" чаще игроков других клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с сентября по ноябрь. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего РУСАДА проверило на допинг за три месяца осени 52 игрока КХЛ, из них восемь выступают за "Спартак". Это Вениамин Королев, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов, Павел Порядин, Герман Рубцов, Егор Зайцев, Иван Морозов и Никита Коростелев.

Также в сентябре РУСАДА протестировало пятерых игроков ЦСКА, четырех - "Ак Барса", по три - СКА, "Салавата Юлаева", минского и московского "Динамо", магнитогорского "Металлурга", по два - "Лады", "Амура", "Северстали", "Сибири", нижегородского "Торпедо", "Автомобилиста", "Шанхая", "Локомотива" и "Трактора", по одному - "Барыса" и "Авангарда".