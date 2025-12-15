Прыгун в воду Бондарь пока не планирует завершать карьеру

Спортсмен продолжает тренироваться

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года прыгун в воду Александр Бондарь не задумывается о завершении спортивной карьеры и чувствует в себе силы продолжать выступления. Об этом он рассказал ТАСС.

"Пока что выступаю, тренируюсь, по поводу завершения карьеры еще не думал, но возраст уже обязывает иногда задумываться об этом, - сказал он. - Но пока никаких заявлений не делаю, продолжаю тренироваться. Все в принципе нормально по физическому состоянию, еще можно где-то немного побороться".

Бондарю 32 года, помимо бронзы на ЧМ-2025, завоеванной в паре с Анной Конаныхиной, он выигрывал бронзовую награду Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На его счету две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира по водным видам спорта. На чемпионатах Европы по водным видам спорта Бондарь завоевал три золотые, два серебряные и одну бронзовую медаль. До 2015 года на международных соревнованиях спортсмен представлял Украину.